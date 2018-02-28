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28 Şubat 2018 17:15

Denizin rengi kahverengiye büründü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde yağan yağmur yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

Denizin rengi kahverengiye büründü

28 Şubat 2018 17:15

Yağmurun ardından denizine akan kirli sular ise deniz rengini kahverengiye bürüdü.


Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Zaman zaman 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle sahil şeritlerinde dev dalgalar oluştu. Deniz kıyısında bulunan işletmelerin ise dalgaları önlemek için kum torbalarıyla tedbir aldığı görüldü. Sabaha kadar aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle derelerden akan sular denize ulaştı. Denize akan kirli sular nedeniyle masmavi deniz çamura büründü.


Vatandaşlar denizin bir yanının mavi diğer yanının kahverengi olmasını şaşkınlıkla izledi. Sahil kenarındaki işletmelerde vakit geçiren az sayıdaki turist ise şiddetli rüzgarın oluşturduğu dalgaları ve kahverengiye bürünmüş denizi fotoğraflamayı ihmal etmedi.




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