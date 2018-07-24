’Denizlerin Ferrarisi’ Çin malı çıktı

Endonezyalı milyarder iş adamı Antony Marden 15 milyon euro değerindeki yatıyla geçtiğimiz hafta Bodrum’a geldi. Bodrum Kalesi’nin 1 mil açığına demirleyen "Adastra" isimli süper lüks yat uzay mekiği görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Şaşkınlıkla bakılan yatın neden uzay mekiğine benzer bir şekilde üretildiği ise merak konusu oldu.

1 haftadır Bodrum koylarında gezen iş adamı Marden Bodrum tatilini uzattı. Zaman zaman Bodrum merkeze inerek gezinti yapan iş adamının Bodrum’a hayran kaldığı ve ilçede bir süre daha tatil yapacağı öğrenildi.

Bodrum açıklarında demir atan yata ise zaman zaman tur teknelerinin uğrak noktası olmaya başladı. Tur tekneleri ise yerli ve yabancı turistlere yatı yakından göstermek için rotalarını değiştiriyor.

Kıtalar arası yolculuk yapmak için üretildi

Japonya’da büyük bir nakliyat şirketinin patronu olan milyarder iş adamı Antony Marden, kıtalar arası hiç durmadan gidebilecek bir yat üretilmesini istedi. Çinli yat ustaları ile görüşen Marden, “Bana öyle bir yat yapın ki tek seferde okyanusu aşayım, kıtalar arası yolculuk yapayım” dedi.

Bunun üzerine 3 yılda tasarlanan yat, okyanustaki dalgalara karşı dayanıklı, tek seferde okyanuslar arası gidebilen “Adastra”yı üretmeye başladı. 5 yılda yapımı tamamlanan lüks yat denize indikten sonra kıtalar arası tek depo yakıt ile yolculuk yapmayı başardı.

Çin’in Zhuhai bölgesindeki McConaghy tersanesinde 5 yılda üretilen süper lüks yat 42.5 metre boyunda ve 16 metre genişliğinde. 15 milyon euroya mal olan yatın saatteki hızı 60 mile kadar ulaşıyor. 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunuyor. 6 kişilik mürettebatı bulunan yat 49 ton ağırlığında ve ikmal yapmadan 40 bin deniz mil yol yapabiliyor.

’Denizlerin Ferrarisi’ olarak da adlandırılan sıradışı yat iPad’le bile kontrol edilebiliyor.