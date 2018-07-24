Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 15:56

’Denizlerin Ferrarisi’ Çin malı çıktı

Bodrum’a demir atan uzay mekiği görünümlü, 15 milyon euro değerinde olan "Adastra" isimli lüks yatın neden üretildiği ortaya çıktı.

’Denizlerin Ferrarisi’ Çin malı çıktı

24 Temmuz 2018 15:56


Endonezyalı milyarder iş adamı Antony Marden 15 milyon euro değerindeki yatıyla geçtiğimiz hafta Bodrum’a geldi. Bodrum Kalesi’nin 1 mil açığına demirleyen "Adastra" isimli süper lüks yat uzay mekiği görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Şaşkınlıkla bakılan yatın neden uzay mekiğine benzer bir şekilde üretildiği ise merak konusu oldu.


1 haftadır Bodrum koylarında gezen iş adamı Marden Bodrum tatilini uzattı. Zaman zaman Bodrum merkeze inerek gezinti yapan iş adamının Bodrum’a hayran kaldığı ve ilçede bir süre daha tatil yapacağı öğrenildi.


Bodrum açıklarında demir atan yata ise zaman zaman tur teknelerinin uğrak noktası olmaya başladı. Tur tekneleri ise yerli ve yabancı turistlere yatı yakından göstermek için rotalarını değiştiriyor.



Kıtalar arası yolculuk yapmak için üretildi


Japonya’da büyük bir nakliyat şirketinin patronu olan milyarder iş adamı Antony Marden, kıtalar arası hiç durmadan gidebilecek bir yat üretilmesini istedi. Çinli yat ustaları ile görüşen Marden, “Bana öyle bir yat yapın ki tek seferde okyanusu aşayım, kıtalar arası yolculuk yapayım” dedi.


Bunun üzerine 3 yılda tasarlanan yat, okyanustaki dalgalara karşı dayanıklı, tek seferde okyanuslar arası gidebilen “Adastra”yı üretmeye başladı. 5 yılda yapımı tamamlanan lüks yat denize indikten sonra kıtalar arası tek depo yakıt ile yolculuk yapmayı başardı.


Çin’in Zhuhai bölgesindeki McConaghy tersanesinde 5 yılda üretilen süper lüks yat 42.5 metre boyunda ve 16 metre genişliğinde. 15 milyon euroya mal olan yatın saatteki hızı 60 mile kadar ulaşıyor. 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunuyor. 6 kişilik mürettebatı bulunan yat 49 ton ağırlığında ve ikmal yapmadan 40 bin deniz mil yol yapabiliyor.


’Denizlerin Ferrarisi’ olarak da adlandırılan sıradışı yat iPad’le bile kontrol edilebiliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç