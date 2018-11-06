Denizli'den 7 kupayla döndüler

-Denizli'de 3-4 Kasım tarihlerinde yapılan Ege Bölgesi Karate Liginden Menteşe Belediyespor Karate Takımı 7 kupayla döndü.

Menteşe Belediyespor Karate Takımı, 3-4 Kasım tarihleri arasında Denizli'de yapılan Ege Bölgesi Karate Liginden 7 kupayla döndü. Şampiyon takımı tebrik eden Başkan Gümüş sporcuları, aileleriyle birlikte makamında kabul etti.

Ziyarette sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Gümüş, “Menteşe Belediyesi Karate Takımımız katıldığı her turnuvadan başarılarla, kupalarla dönüyor. Aldıkları başarılar bizler için çok değerli. Tabi burada antrenörümüzün ve ailelerimizin katkıları da çok büyük. 10 ilden 600 sporcunun katıldığı bir turnuvadan madalyalarla ve kupalarla dönmek çok önemli. Sporcularımızı ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Hem onların hem de bizim hedefimiz, artık Mili Takım düzeyinde sporcu yetiştirmek. Umarım bunu da başarırız. Menteşe Belediyesi olarak takımımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.