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Dere içinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, çayın içinde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çayın içinde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre; bir sokak köpeği İlçede Eşen çayı kenarında mahsur kalan köpek mahsur kaldı. Köpeğin derede mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, etrafı duvarla çevrili çaya merdiven yardımıyla bir itfaiye eri, kucaklayarak çıkarttığı köpek koşarak olay yerinden ayrıldı.


Köpeği çayın içinde gören Mustafa Soku, "Bir köpeğin çamurun içinde ilerlemeye çalıştığını gördüm. Suyun içine doğru yürümeye çalıştı, çıkamıyordu itfaiyeye haber verdim" diye konuştu.

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