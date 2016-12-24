Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 16:04

Dereye düşen alkollü şahıs uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Dereye düşen alkollü şahıs uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

24 Aralık 2016 16:04

Muğla’nın Milas ilçesi’nde derye düşen alkollü bir şahıs itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen şahssın yaralanmadığı görüldü.
Olay önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milas’ta bisikleti ile seyir halinde olan M.Ç. isimli şahıs alkolün de etkisi ile dengesini kaybederek Balayca Deresi’ne düştü. Şahsın istinat duvarından aşağıya yaklaşık 3 metrelik çukura düştüğünü görenler durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri dereye merdiven indirerek şahsın çıkmasını istedi. İlk etapta çağrılara kulak asmayan ve düştüğü derede bekleyen şahıs, bir süre sonra ikna edilerek yukarı çıkması sağlandı. Yukarı çıktıktan sonra olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince muayenesi yapılan şahsın yara almadığı ve durumunun iyi olduğu belirlendi. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi evinin yolunu tuttu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
9
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç