Derya Uluğ: "Sıla'nın yanındayım"

Ünlü pop iarkıcısı Derya Uluğ, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Milas Zeytin Hasat Şenliği etkinlikleri kapsamında Atapark'ta verdiği konserle Milaslılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde sahne alan Derya Uluğ; oyuncu Ahmet Kural tarafından geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi, Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden şarkıcı Sıla Gençoğlu'yla tartışarak dövdüğü iddiaları üzerine, kadına karşı şiddetin her zaman karşısında olduğunu ve Sıla'nın yanında olduğunun mesajını verdi.

Milas Atapark'ta gerçekleştirilen konsere akın eden vatandaşlara şarkıcı Uluğ, unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansıyla büyüleyen Uluğ, Milaslıları büyüledi. Müzik listelerinde ilk sıralarda yer alan ve hit olan şarkıları; “Sürgün Aşkımız”, “Nabız 180”, “Okyanus” ve “Ne Münasebet” isimli parçaları seslendiren Uluğ, Milaslıları coşturdu.

Milaslılar hep bir ağızdan şarkıcı Uluğ'un şarkılarını eşlik ettiler. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, sahneye çıkarak Derya Uluğ'a Milas'a özgü ürünleri hediye etti.

Uluğ, sahnede kendisine ikram edilen Milas'a özgü memecik türü zeytinden elde edilen, uluslararası platformda ödül alan zeytinyağını tattı.

Milas'ta konser veren Derya Uluğ; Sıla'nın şarkılarını seslendirerek, Sıla'ya destek olduğunu söyledi.

Şarkıcı Derya Uluğ, “Sıla, Türk Pop Müziği'nin güçlü yorumcularından ve söz bestekârlarından Şiddetin, maalesef her türlü kültür düzeyinde ortaya çıktığını gördük. Kadına şiddete her zaman karşıyım. Sıla'ya buradan sevgilerimi gönderiyorum. Her zaman yanındayım Sıla! Sen güçlü bir kadınsın” dedi.

Uluğ ardından Sıla'nın unutulmaz parçalarını seslendirdi.