Dev ayakkabı firmasının varisi Dj’lik yapıyor

Sosyal medya fenomeni olan ve son zamanlarda Dj’lik yapmaya başlayan Taha Özer’in Dev ayakkabı firmasının sahibi Erzurumlu iş adamı İbrahim Şenkal Özer’in oğlu olduğu ortaya çıktı. Gümbet barlar sokağında bulunan Pasha club de sahne alan Özer, kendi çizdiği yolda ilerlediğini açıkladı. Sıra dışı hayatı ile sık sık gündeme gelen Taha Özer sevdiği işi yaptığını babasının da kendine saygı duyduğunu ifade etti. Şaşalı hayatı ve lükse düşkünlüğü ile Sosyal medyada ün kazanan ve Amerikalı profesyonel poker oyuncusu Dan Bilzerian’a benzetilen Taha Özer dev şirketin başına geçmeyi de düşünmediğini söyledi.

Babamla ayrı yollarda ilerliyoruz

Sahne öncesinde Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özer “Ben bir süredir kendi yolumda ilerliyorum. Kendi ilerlemek istediğim yolda gidiyorum. Müzikle ilgileniyorum daha çok özel eğlence kulüplerinde Dj’lik yapıyorum. Kendi projelerimle gündemde olmak istiyorum. Babam ile ilişkilerimiz çok güzel. Onu çok seviyorum. Babamla yaptığımız iş çok farklı işler. Bir birimize saygı duyuyoruz. İşlerimiz bam başka babam kendi kulvarında çok başarılı bende kendi kulvarımda başarılıyım. Babamı çok seviyorum sayıyorum ama ayrı yollarda ilerliyoruz şu anda” dedi.

Yeni projeleri le hayranlarının karşısına geçeceğini de söyleyen Özer “Yeni bir singelım çıkıyor çok yakında. Çok başarılı bir çalışma olacağını düşünüyoruz. Büyük bir yatırım yapıyoruz bu işe. Tüm bu kapsamda benimle birlikte olan ekibime ve Pasha kulübün işletmecisi Levent Akbulut’a teşekkürlerimi sunuyorum Levent ile beraber çok güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Pasha club işletmecisi Levent Akbulut ise Taha Özer ile 4 program yaptıklarını söyleyerek “Sezon sonuna kadar Taha Özer kulübümüzde sahne alacak. Benim Taha Özer’den aldığım elektrik birçok sosyal medya fenomenin den daha fazla. Kendisinin çok iyi işler başarıyor” dedi.