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01 Ocak 2017 18:51

Deveciler Devlerden Daha Kindar Çıktı

Deveciler Devlerden Daha Kindar Çıktı

01 Ocak 2017 18:51

Bodrum’da düzenlenen sezonun ilk deve güreşlerinde deveciler güreştirdikleri develerden daha kindar çıktı. Arenada deve güreşlerini görüntüleyen haberciler sahada yaşanan arbedeyi de görüntüleyince sahadaki görevliler gazetecilere karşı develerden daha saldırgan hale geldi. Linç edilmek istenen gazetecileri, öfkeli devecilerin elinden jandarma ekipleri kurtardı. Olayda bazı gazetecilerin malzemeleri zarar gördü.
Kızılağaç Arenasından düzenlenen geleneksel deve güreşlerine Aydın, Denizli, Manisa, Antalya, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Çanakkale’den 130 deve katıldı. Ücretsiz giriş yapılan Geleneksel Deve güreşlerine katılan pehlivan develer Bodrum Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası, Esnaf Odası ve Şoförler Odası adına da kupa güreşi yaptılar. Yapılan konuşmalarda terör olayları nedneiyle yaşamını yitirenler de dua ve saygı ile anılıp yakınlarına baş sağlığı dilendi. Şehitlerin de anıldığı güreşlerde erör olayları lanetlendi.
"Hoşgörü Temennisinde Bulunup Muhabirlere Saldırdılar"
Deve güreşlerinde Milas’tan gelen Hakan Salahur isimli şahıs devenin altında kalarak yaralandı. Olay yerine gelen Bodrum Belediyesi’ne ait ambulansa alınan 35 yaşındaki Salahur hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayı görüntülemek isteyen basın mensupları ise sahadakilerin saldırısına maruz kaldı. Kim oldukları ve ne iş yaptıkları bilinmeyen saldırganlar ilk olarak gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Yaşanan olayları görüntülemeye çalışan bir gazetecinin makinası elinden alındı. Daha sonra basın mensupları fiziksel temasla saha dışına çıkarılmaya çalışıldı. O esnada bir zabıta görevlisinin ise saldırganları engellemek yerine basın mensuplarının görüntü almasını engellemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Basın mensuplarının saldırganlarca linç edilmesini araya giren jandarma ekipleri engelledi.
Gazetecileri saldıran görevliler kendi yaptıkları yetmezmiş gibi izleyicileri de provoke ederek gazetecileri yuhlattılar. Gazeteciler develerden daha kindar çıkan devecilerin elinden jandarmanın yardımı ile kurtulup bölgeyi terk ettiler.



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