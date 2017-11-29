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29 Kasım 2017 15:47

Develer Güllük’te güreşecek

Ege Bölgesi’nin sevilen Yörük kültürünün bir parçası olan deve güreşleri 3 Aralık’ta Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde yapılacak.

Develer Güllük’te güreşecek

29 Kasım 2017 15:47


Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat himayesinde, Güllük Deveciler Derneği Başkanı Okan Akar, Tertip Komitesi üyeleri Mehmet Güloğlan ve Cihan Bilen tarafından organize edilen güreşlerin 4.’sü Güllük Arena’da düzenlenecek. Yörük kültürünün bir parçası olan festivalde tülü cinsi 130 deve güreşecek. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin dört bir yanından getirilecek develerin güreşeceği etkinlik ücretsiz olacak. Güllük Mahallesi’nde kurulan özel alanda düzenlenecek etkinlikten bir gün önce ise yemek organizasyonu gerçekleşecek.


Güllük Geleneksel 4. Deve Güreşi hakkında açıklamada bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Milas Belediyesi olarak Yörük kültürümüzü yaşatmak adına deve güreşlerini ilçemize geleneksel olarak gerçekleştiriyoruz. Güreşlerin ilkini hafta sonu Bafa mahallemizde yaptık. Bu hafta sonu ise ikincisi Güllük Mahallemizde. Geçen yıl deve güreşi festivalimizde çekişmeli güreşleri izleme fırsatı bulduk. Bu tür güreşler örf ve adetlerimizi yaşatmanın yanı sıra ekonomik ve kültürel açıdan da önem taşıyor. Güllük mahallemizde gerçekleştireceğimiz festivalimiz için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Güreşlerimiz ücretsiz olacak ben tüm halkımızı Deve güreşi festivalimize davet ediyorum” diye konuştu.




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