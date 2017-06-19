Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 10:05

DİAD şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Dalaman İş Adamları Derneği (DİAD) üyeleri, iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

DİAD şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

19 Haziran 2017 10:05


DİAD Başkanı Ercan Kaylı, Dalaman’da bir restoranda gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gaziler ile bir arada olmanın gurur verici olduğunu ifade etti.


Kaylı, “tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bizim görevimiz şehitlerimizin geride bıraktığı yakınlarına sahip çıkmak” dedi.


Programda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yıldız, slayt eşliğinde Çanakkale Şehitleri konulu sunum yaptı.


İftara, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş, Ak Parti Dalaman İlçe Başkanı Muhammet Karakuş, kurum müdürleri, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Açık
    32°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!