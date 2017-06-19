DİAD Başkanı Ercan Kaylı, Dalaman’da bir restoranda gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gaziler ile bir arada olmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

Kaylı, “tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bizim görevimiz şehitlerimizin geride bıraktığı yakınlarına sahip çıkmak” dedi.

Programda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yıldız, slayt eşliğinde Çanakkale Şehitleri konulu sunum yaptı.

İftara, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş, Ak Parti Dalaman İlçe Başkanı Muhammet Karakuş, kurum müdürleri, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları katıldı.