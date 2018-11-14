Diktiği zeytin altında kalan yaşlı adam kurtarılmadı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, kepçe yardımıyla diktiği zeytin ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olay, öğle saatlerinde Datça'nın Cumalı Mahallesi Marin mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 62 yaşındaki Turan Kahraman, kendisine ait bahçesi içerisine kepçe yardımıyla zeytin ağacı diktiği esnada, zeytin ağacının üzerine devrilmesi sunucu kafasına almış olduğu darbeden dolayı ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Datça Devlet Hastanesine sevk edilen Kahraman, sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen yolda hayatını kaybetti.