Dini nikahlı 40 yılın ardından "Evet" dediler

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 40 yıl dini nikahla yaşayan 2 çocuk sahibi 90 yaşındaki Galip Boğa ile 67 yaşındaki Adile Olpak çifti, nikah masasına oturdu.

İlçeye bağlı Boğalar Mahallesi'nden yaşayan 90 yaşındaki Galip dede, resmi nikahlı eşinden boşanınca 40 yıldır dini nikahlı yaşadığı eşi Adile Olpak ile resmi nikah kıymaya karar verdi.

Evlenmek için Seydikemer belediyesine başvuran çiftin nikahlarını Belediye Başkanı Yakup Otgöz kıydı. Nikaha çiftin çocukları ve torunları da katıldı.

Çiftin nikahını kıyana Belediye Başkan Otgöz, çifte fincan takımı hediye etti ve evlilik cüzdanını gelin Adile Olpak'a verdi. Otgöz, çifte mutluluk diledi.

Galip dede rahatsızlığı nedeniyle güçlükle, ''Mutluyuz'' diye bilirken;

gelin Adile Olpak ise, ''40 senedir bir yerdeyiz. Mutluyuz. Yaşlandık, ayrılacak değiliz. İyi günde de kötü günde de birbirimize baktık. Bakmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Öte yandan çiftin 40 yıldır birlikte yaşadığı 2 çocuk ve 4 torun sahibi olduğu öğrenilirken, Galip Boğa'nın ilk iki evliliğinden ise 12 torun sahibi olduğu belirtildi.