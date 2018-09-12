Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı; 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Bodrum-Milas Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Abdurrahim M. idaresindeki 34 TC 8210 plakalı araç, Karakaya Mevkii'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan refüje çarptı. Meydana gelen kazada, aynı araçta yolcu olarak bulunan Enes Ö. ve Koray K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.