Diyarbakır’dan Bodrum’a getirdikleri uyuşturucuyu araziye sakladılar

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışmalar neticesinde U.K. ve Ş.S. isimli 2 şahsın, Diyarbakır’dan Bodrum’a uyuşturucu madde getirip sattıkları yönünde bilgi aldı. Şahısları takibe alan ekipler, U.K. ve Ş.S. ile Ö.A., M.S. ve C.K. isimli şüphelileri Gümbet Dolgu Alanı’nda gözaltına aldı. Şüphelilerin Dolgu Alanı bölgesinde araziye sakladığı bir miktar esrar maddesi polis ekiplerince ele geçirildi. Ö.A., M.S. ve C.K. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, U.K. ve Ş.S. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden U.K. tutuklanırken Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.