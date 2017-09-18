Doğa dostu “Yalı Çapkını” suya indi

Ortaca’nın Dalyan Mahallesi’nde suya indirilen 14 kişi kapasiteli, 8 buçuk metrelik, güneş ve elektrik enerjisi ile çalışan “Yalı Çapkını” isimli tekne ilk seferini Dalyan Kanalı’nda yaptı.

EKOBOT projesi kapsamında ekolojik olarak hassas bölgelerin korunmasına katkı sağlamak, bölgede korunan canlıları temsil etmek ve sevdirmek amacıyla çevre ve doğaya duyarlı teknenin yapımının gerçekleştirildiği bildirildi.

“Yalı Çapkını” isimli tekneyi üreten firmanın sahibi Özleyiş Çakır, teknenin, Akyaka’da elektrikli teknelere dönüş projesinin başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Teknenin, Akyaka koşullarına ve kurallarına uygun olarak üretildiğini aktaran Çakır, “Genel anatomisine bakarsak, altında bulunan camı, sürtünme katsayısında ki enerji tasarrufu, bölgeye ait olan ve korunan Yalı Çapkını kuşunun öne çıkarılması amacıyla tasarım yapıldı” diye konuştu.

Teknenin 15 yıl boyunca hiçbir maliyet çıkarmadan kullanılabileceğini söyleyen Çakır; “Gövde polyester, piller lidyum, güneş panellerinin ömrü 25 yıl, üzerinde bulunan elektrikli motor, manyetik. Çok büyük arıza olmadığı ve bizim enerjimiz olduğu sürece sonsuz çalışabilen motorlar” dedi.

Dalyan’da tekne sayısının çok olmasının elektrikli teknelere dönüşüm süresini uzatacağını belirten Çakır, “Önceliğimiz Dalyan olmasına rağmen Akyaka’da dönüşümün çok hızlı olabilmesi nedeni ile ilk teknemizi oraya yaptık. 25 teknenin dönüşümü olacak. Akyaka’da dönüşümü yapmak daha kolay ve hızlı olacak. Dalyan’da ise 348 tekne var. Dönüşüm uzun sürecektir. Dalyan’da elektrikli teknelere dönme mecburiyeti kararı daha alınmış değil. O nedenle Akyaka’ya önceliği verdik” şeklinde konuştu.

“Dalyan için Caretta Caretta figürünü kullanacağız”

Dalyan için Caretta Caretta figürü ile yapılacak bir tekne projesi hazırladıklarını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

“Akyaka’da Yalı Çapkını olan figürümüz Dalyan’da Caretta Caretta olacak. DEKAMER’de tedavi gören ilk kaplumbağanın adı Nazlı, Dalyan için yapılacak teknemizin ismi Nazlı olacak. Projesi hazır, önümüzdeki Mart yada Nisan ayında suya indireceğiz.”

Çakır, engellilerin tekneye bine bilmesi için gerekli koşulların yerine getirildiğini de sözlerine ekledi.