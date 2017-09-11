Doğa için 15 kilometre kulaç atacak

19 Eylül’de Aşı koyundan, yaklaşık 15 kilometre mesafeyi karaya çıkmadan kulaç atarak, Caretta Carettaları ile ünlü İztuzu Sahiline ulaşmaya hedefleyen Çelik’in 7 saat denizde kalması bekleniyor.

Almanya’dan Dalyan’a yerleşen turizmci Metin Çelik, yıllardır bisiklet, doğa yürüyüşü, dağcılık ve yüzme ile ilgilendiğini belirterek; “Eşsiz güzellikteki koylarımızın, kıyılarımızın ve Dalyanımızın korunmasına dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 15 kilometre açık denizde kulaç atacağım. Sabah 7 gibi Aşı koyundan açılıp 4 koyu geçerek, İztuzu’na çıkacağım” dedi.

Çelik’in macerası bir sosyal paylaşım sitesinde “Dalyan Life” adıyla paylaşımlar yapan sosyal medya grubu tarafından denizden, havadan ve su altından görüntülenecek.