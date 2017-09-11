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11 Eylül 2017 12:26

Doğa için 15 kilometre kulaç atacak

Muğla’da Triatlon sporcusu Metin Çelik, İztuzu Sahili ve çevresindeki koyların korunmasına dikkat çekmek amacıyla, açık denizde 15 kilometre kulaç atmaya hazırlanıyor.

Doğa için 15 kilometre kulaç atacak

11 Eylül 2017 12:26


19 Eylül’de Aşı koyundan, yaklaşık 15 kilometre mesafeyi karaya çıkmadan kulaç atarak, Caretta Carettaları ile ünlü İztuzu Sahiline ulaşmaya hedefleyen Çelik’in 7 saat denizde kalması bekleniyor.


Almanya’dan Dalyan’a yerleşen turizmci Metin Çelik, yıllardır bisiklet, doğa yürüyüşü, dağcılık ve yüzme ile ilgilendiğini belirterek; “Eşsiz güzellikteki koylarımızın, kıyılarımızın ve Dalyanımızın korunmasına dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 15 kilometre açık denizde kulaç atacağım. Sabah 7 gibi Aşı koyundan açılıp 4 koyu geçerek, İztuzu’na çıkacağım” dedi.


Çelik’in macerası bir sosyal paylaşım sitesinde “Dalyan Life” adıyla paylaşımlar yapan sosyal medya grubu tarafından denizden, havadan ve su altından görüntülenecek.




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