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20 Eylül 2017 12:04

Doğa için 15 kilometre kulaç attı

Muğla’da triatlon sporcusu Metin Çelik, İztuzu sahili ve çevresindeki koyların korunmasına dikkat çekmek amacıyla, açık denizde 15 kilometre kulaç attı.

Doğa için 15 kilometre kulaç attı

20 Eylül 2017 12:04


Aşı koyundan, yaklaşık 15 kilometre karaya çıkmadan kulaç atarak, Caretta Carettaları ile ünlü İztuzu Sahili’ne ulaşan Çelik, 6 saat denizde kaldı.


Almanya’dan Dalyan’a yerleşen turizmci Metin Çelik, yıllardır bisiklet, doğa yürüyüşü, dağcılık ve yüzme ile ilgilendiğini belirterek, “Eşsiz güzellikteki koylarımızın, kıyılarımızın ve Dalyanımızın korunmasına dikkat çekmek amacıyla yüzdüm. Bu bölgenin daha iyi korunabilmesi için ekolojik turizm ve tarım yapılması lazım, her geçen gün bu bölgenin korunması zorlaşıyor” diye konuştu.


6 saat 10 dakika içerisinde Aşı koyundan, İztuzu sahiline yüzdüğünü anlatan Çelik, “Su çok güzeldi. Keyifli geçti. Bundan sonra daha fazla kişiyle grup halinde yüzmek istiyorum. Seneye tekrarını yapmayı düşünüyorum” dedi.


Etkinliğe destek veren Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit, sahile gelerek, Metin Çelik’i tebrik etti.


Yiğit, 15 kilometre kulaç atan ve 6 saatte İztuzu’na ulaşan Çelik’in dikkat çekmek isteği konusunda çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:


“Koylarımızın, İztuzu sahilimizin ve Dalyanımızın temiz kalmasına dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinliğe destek olduk. Metin bey amacına ulaştı. Metin beyleri çoğaltmamız, onlara destek olmamız lazım, yerel yönetim ve dernek olarak desteğimizi vermeliyiz. Hem Metin beye hem de organizasyonu sağlayan Ersin beye, Dalyan’a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”


Çelik’in macerası bir sosyal paylaşım sitesinde “Dalyan Life” adıyla paylaşımlar yapan sosyal medya grubu tarafından denizden ve havadan görüntülendi.




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