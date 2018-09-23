Doğa tutkunu Ali Aysever'den örnek davranış

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan ve kendisini doğaya adayan 79 yaşındaki Ali Avsever yaklaşık 8 yıldan bu yana gecesini gündüzüne katıp yetiştirdiği yaklaşık 5 adet çam fidanını dikmek isteyenlere bağışlayacağını belirtti.

Emekli olduktan sonra tabiatın daha yeşil ve doğanın daha yaşanabilir olması için gece gündüz fidan yetiştirdiğini belirten 79 yaşındaki Ali Avsever, “Ben dikebildiğim bir çok yere fidan diktim. Herkesin de fidan dikmesi için bolca yetiştirdim. Yetiştirdiğin 5 binin üzerindeki fidanı bağışlamak istiyorum” dedi.

Aynı zamanda (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) TEMA gönüllüsü olan Ali Avsever, yaşadığı Tarihi Yel Değirmenleri mevkiinde bulunan bahçeli evinde yaklaşık 8 yıldır fidan yetiştiriyor. Bugüne kadar yetiştirdiği fidanları Orman Müdürlüğü, Valilik ve kaymakamlıklara dikilmesi şartıyla bağışta bulunmak istediğini belirten Ali Avsever, ''Kızlan Mahallesin'de bulunan tarihi yel değirmenlerinde ikamet ediyorum. Yaklaşık 8 yıldır fidan yetiştiriyorum. Çocuklarımla birlikte doğaya katkı sunmaktan büyük keyif alıyoruz” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1993 yılında Albay rütbesi ile emekli olduktan sonra Datça'ya yerleştiğini ve doktor kızı Berna Aydemir, doktor damadı Ercan Aydemir, ve yine doktor olan oğulları Hakan ve Gökan Avsever'in destekleri ile bu fidanları yetiştirdiğini kaydeden Ali Aysever, bugüne kadar pek çok alanı yeşillendirdiğini söyledi.