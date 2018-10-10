Doğa yürüyüşünde mahsur kalan kadınları Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktıkları doğa yürüyüşünde havanın kararmasıyla mahsur kalan 20 kadın, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 20 kişilik Likya Kadınları yürüyüş grubu bugün öğlen saatlerinde Yanıklar Mahallesi'ndeki Günlüklü Koyu'ndan doğa yürüyüşüne çıktı. Havanın kararması ve patika yolun bozuk ve engebeli olmasından dolayı ormana giremeyen kadınlar, Göcek Mahallesi Tehneli mevkisinde sahile çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istediler. Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri grubun bulunduğu koya giderek, kadınları Sahil Güvenlik Botuna aldı. Botla Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen kadınlar, burada bekleyen servisle Fethiye'ye geri döndüler.

Likya Kadınları Lideri Müge Erkartal yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 12 kilometrelik bir parkurda yürüyüşe çıktık. Patikanın bir kısmında yürüyüş sırasında çok zorlandık. Devam edemeyeceğimizi düşündük. İnlice'ye yakın bir yerde kaldık. Hava da kararınca ormana girmemek için deniz kenarına çıktık ve sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedik. Hiçbirimizde sorun yok. Hepimiz sağlıklıyız. Sahil Güvenlik ekiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.