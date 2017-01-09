Doğru yakımla hava kirliliği azalıyor

Muğla Milas Halk Eğitimi Merkezi, halkın sağlığını tehlikeye düşüren hava kirliliğini önlemek amacıyla Kalorifer Ateşçiliği Kursu’nu tamamlayanlara Çevreye Duyarlı Kazan Yakım Tekniği Semineri verdi.

Milas’ta özellikle kış aylarında halk sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşan hava kirliliği; kalitesiz yakıt kullanımı, yanlış kalorifer yakımı, motorlu taşıtların egzoz gazları ve kent merkezinin coğrafi olarak çukur bir alanda kurulması gibi pek çok etkene bağlı olarak artış gösterebiliyor. Bu etkenlerin en başında kalitesiz yakıt kullanımı yer alırken; ikinci neden olarak ise yanlış kalorifer yakımı dikkat çekiyor.

KOAH başta olmak üzere pek çok ölümcül solunum yolu hastalığına neden olan hava kirliliğini en aza indirmek için harekete geçen Milas Halk Eğitimi Merkezi, Kalorifer Ateşçiliği Kursu’nu tamamlayan kursiyerlere Çevreye Duyarlı Kazan Yakım Tekniği Semineri düzenledi.

Kalorifer ateşçilerine halk sağlığının korunması açısından büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, kalorifer ateşçilerine mesleklerinde başarılar dileyerek, seminere katılan kursiyerlere ayrı bir belge verileceğini belirtti.

Seminere yoğun bir katılım gösteren kalorifer ateşçileri, daha sonra Makine Mühendisi Ali Akay tarafından bilgilendirildi. Doğayı korumanın, yaşadığımız çevredeki ortak kullanım alanlarını paylaşmanın, canlı yaşamına ve kendi hak ve ihtiyaçlarımıza olduğu kadar biyoçeşitliliğe ve çevreye de saygı duymamanın çevre bilincinin temel amacı olduğunu ifade eden Akay, insan kaynaklı oluşan çevre kirliliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Öncelikle kaliteli yakıt kullanılması gerektiğini ve ardından katı yakıt depolanırken kaliteyi bozacak nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Akay, zehirli gazların yakım anında çıktığına dikkat çekerek, doğru yakım için dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda şunları aktardı: “Kalorifer yakılırken havanın az ya da gerektiğinden fazla olması sakıncalıdır. Bunu anlamak için alev ya da bacadan çıkan dumanın rengine bakılır. Kazan gözetleme deliğinden ateşe bakıldığında ise portakal rengi alev çıktığını görmeliyiz. Öncelikle tesisatın yanma için uygun olduğu kontrol edilmelidir. Ateşçi takımları eksiksiz, sağlam ve kullanmaya uygun olmalıdır. Su borularında, vanada, kazanda vb. su kaçağı olmamalıdır. Hidrometreye bakılarak tesisatta yeterli su olup olmadığı kontrol

edilmelidir. Baca ve kazan temizleme kapakları hava almayacak

biçimde olmalıdır. Elle beslemede sadece ocaktaki dumanı önleyecek kadar hava

gönderilmeli, daha fazla hava gönderilmemelidir. Ateş fazla süngülenmemelidir. Böylece, yanmamış kömürlerin ızgara altına düşmesi önlenerek yakıt savurganlığına son verilmiş olacaktır.”

Enerji tasarrufunun sağlanması için kalorifer borularının açıkta kalan kısımlarının ve binanın ısı yalıtımı ile izolasyonunun yapılası gerektiğine dikkat çeken Akay, ayrıca kalorifer sistemlerinde emniyetin sağlanması için uyulması gereken hususları anlattı.

Seminerin ardından kalorifer ateşçilerine belgeleri takdim edildi.