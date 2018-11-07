Doğu Türkistan'a 70 yıllık Çin işkencesi

1949 yılından bu yana Çin hükümetinin işgali ve esareti altında tutulan Doğu Türkistan'da esas amacın Müslüman Uygur Türklerinden arındırmak olduğu açıklandı.

Memur-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, 70 yıldır işgal altında tutulan Doğu Türkistan halkının bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları için tüm dünyanın Çin'e karşı baskıları arttırması çağrısında bulundu. Uçak yaptığı açıklamada, “Doğu Türkistan, 1949 yılından beri Çin işgali altında. Ve o günden bu yana Doğu Türkistan'dan feryatlar hiç eksik olmadı. Fakat kulaklar sağır, gönüller körleşmiş modern dünyada, ne Çin işkencesi görüldü, ne de zulüm altında yükselen feryatlar duyuldu. Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı soykırımı, son zamanlarda gittikçe şiddetini artıran Amerika-Çin rekabetine politik meze yapmaya çalışanlara da izin verilmemeli. Doğu Türkistan ve milyonlarca insan, iki emperyalist devletin çıkar kavgasında araç haline getirilmemeli. Çin, Doğu Türkistan'da bir soykırım gerçekleştiriyor. Bunu yaparken de kendince meşrulaştırıcı bazı politik argümanlar geliştiriyor. Zaten modern dünyada bütün katliamlar, zulümler bu kılıf altında, yani masum gibi görünen teoriler ve politik söylemlerle gerçekleştiriliyor. Çin hükümeti de, Doğu Türkistan'daki soykırımı, zulmü gizlemek için ‘Sosyo-ekonomik reformlar' söylemini kullanıyor. Bir noktada bu zulmün temelinde Doğu Türkistan'ı Müslüman Uygur Türklerinden arındırmak yatıyor. Bu politika işgalin ilk yıllarından bugüne kadar aralıksız uygulandı. Çin'in Doğu Türkistan'da tek orijinal ürünü işkencedir, zulümdür. Nüfus planlaması altında anne karnındaki dokuz aylık bebeği sezeryanla alıp katleden Çin hükümeti, terör söylemleriyle oluşturduğu sahnede İslam medeniyetinin kadim bölgelerinden biri olan Doğu Türkistan'ı insansızlaştırmaya ve müslümansızlaştırmaya hunharca devam ediyor. Kur'an okumanın, terör eğitimi, namaz kılmanın terör eylemi ve oruç tutmanın devlete başkaldırı olarak ilan edildiği Doğu Türkistan fotoğrafı Çin'in bu yüzyıla hediye ettiği utanç tablosudur” dedi.