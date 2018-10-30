Doğu Türkistanlılar cumhurbaşkanını Muğla'da seçti

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti üyeleri Muğla'da toplandı. Dünya genelinde 15 ülkeden temsilcinin katıldığı toplantıda Gulam Osman Yağmaoğlu DTSH Cumhurbaşkanı seçildi.

Çin tarafından işgal altında tutulan Doğu Türkistanlıların temsilcilerinden oluşan Sürgün Hükümeti 8. dönem toplantısında önemli kararlar alındı. Hükümet eski Cumhurbaşkanı Ahmet Jan Osman'ı anayasayı ihlal ettiği için görevden alırken, anayasaya aykırı hareket eden üyelerin üyeliklerini sonlandırdı. Muğla toplantısında DTSH çalışmasına Japonya'dan katılan Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi Başkanı Turmuhammet Haşim Sürgün Hükümeti'ne katılma kararı aldı.

Gulam Osman'dan mesajlar

DTSH 8. Dönem toplantısında alınan kararla 12 Kasım 2019 tarihine kadar seçilen DTSH Cumhurbaşkanı Gulam Osman Yağmaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Osman Yağmaoğlu, “Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Doğu Türkistan halkının meşru hükümetidir. İşgalci Çin yönetimine bağlı kukla halk hükümetini tanımıyoruz. Sürgün hükümetinin hedefi bağımsızlık ve özgürlüktür. Bizim verdiğimiz mücadele medeni dünyada bir insan hakları mücadelesidir. Biz kendi ülkemizde insanca ve özgürce yaşamak istiyoruz. Teröre karşıyız. Doğu Türkistan özgür olana kadar sürgün hükümeti görevini sürdürecektir” dedi.

DTSH Başbakanı İsmail Cengiz toplantıda alınan kararlarla ilgili hükümet çalışmalarını değerlendirdi. Cengiz DTSH Dışişleri Bakanlığı görevine Yemlibike Fatkulin'in, Din İşleri Bakanlığına Abdulheat Nur'un getirildiğini açıkladı. Cengiz hükümette Uygur ve Kazakların dışında Kırgız ve Nogayları temsille yeni üyelerin görev aldığını açıkladı. Başbakan yardımcılığı görevine de Hacı Mahmut getirildi.