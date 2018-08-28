Doğum gününde ölen Yağız son yolculuğuna uğurlandı

Datça’da önceki gece Emecik Mahallesi Aktur Tatil Sitesi yakınlarında meydana gelen kazada; Emircan Sağır (16) yönetimindeki 48 J 1668 plakalı motosiklet, Datça’dan Marmaris istikametine seyir halindeyken Aktur Tatil Sitesi’ne 2 kilometre kala, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan Emircan Sağır başındaki kask nedeniyle kazayı yaralı olarak atlatırken; başında kask olmayan arkadaşı Yağız Toprak Öz ise ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yağız Toprak Öz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Datça’da gerçekleşen doğum günü kutlamasının ardından gezinti için arkadaşlarıyla çıktığı gezinti sırasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yağız Toprak Öz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.