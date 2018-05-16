Hüseyin Zafer Alkaya, memleketi Muğla’da köy köy dolaşıp projelerini anlatıyor. Muğla’nın Yörük köyü olan Çomakdağ’da doğup Milas ve Muğla’da büyüdüğünü belirten Dr. Hüseyin Zafer Alkaya, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Muğla’daki beklenti ve ihtiyaçları bildiğini ve bunlara yönelik çözüm üretmek istediğini söyledi.

Muğla Milas’ta hekimlik yapan ardından Aydın ve İzmir illerinde başhekimlik yapan Hüseyin Zafer Alkaya proje odaklı çalıştığını özellikle sağlık turizmi konusunda 100’e yakın uluslararası paydaşla birebir görüştüğünü belirterek Muğla’da sağlık turizmini geliştirmek istediğini söyledi.

Aday adaylığı müracaatının ardından memleketi Muğla’da köy köy ilçe ilçe dolaşıp projelerini anlatan Dr. Zafer Alkaya sağlıkla ilgili projelerini aktardı. Muğla’nın sağlık turizmi açısından da merkez olması için projelerinin olduğunu kaydeden Alkaya, “Kaliteli sağlık hizmeti sağlandıktan sonra uluslararası tanıtım yapılarak Muğla ilimiz yabancıların sadece turistik amaçlı gezmek için değil aynı zamanda şifa bulmak için de geldiği dünyaca tercih edilen bir merkez haline getirilebilir. Muğla hastaneleri kadar kaplıcalarıyla da sağlık turizmi yapılacak potansiyele sahip bir şehir. Dünya standartlarında sağlık hizmeti ve tanıtım çalışmalarıyla Muğla’da sağlık turizmi hamlesini başlatıp Muğla’yı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Doğa ve sağlık turizmini de geliştirerek ilimizde turizmi 12 aya yamak en önemli projelerimiz arasında. Bunun yanında tarımsal faaliyetler ve arıcılığa yönelik projeli çalışmalarımızla kırsal kesimi kalkındıracak projelerimiz de hazır” dedi.

Ziyaret ettiği bölgelerde yoğun ilgi gören Alkaya, hizmet için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirtti.