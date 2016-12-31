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31 Aralık 2016 18:33

Dolandırıcının yeni yıl programı yarım kaldı

Dolandırıcının yeni yıl programı yarım kaldı

31 Aralık 2016 18:33

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesindeki lüks bir otele eğlenceye gelen bir kişi, sahte kimlikle kayıt yaptırdığı otelde polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Gözaltına alınan E.Y. adlı kişinin yakalanmamak için M.A. adına sahte kimlik çıkardığı, bu kimlikle de dolandırıcılık suçlarına karıştığı için her iki kimliğine de yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın ve çevre illerde çoğunluğu dolandırıcılık olmak üzere 16 ayrı suça karışan E.Y. isimli şahıs gerçek kimliğine yakalamam kararı çıkınca M.A. adına sahte kimlik düzenleyip bu kimliği ile piyasayı dolandırmaya başladı. Son olarak Aydın’da sahte kimliği dolandırdığı kişilerin şikayeti üzerine sahte kimliğine de yakalama kararı çıkan E.Y. yılbaşı öncesi eğlenmek için gittiği otelde yakayı ele verdi.
Yılbaşını geçirmek üzere lüks bir otele kayıt yaptıran E.Y.’nin bilgileri polise düşünce Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler otele baskın düzenledi. Karşısında polisi görünce ne yapacağını şaşıran E.Y. polise otel kaydı yaptırdığı M.A. adına düzenlenmiş kimliği gösterdi.
Yakalama kararı olduğu için polis merkezine götürülen şahsın alınan parmak izi üzerinde çalışma yapan polis, M.A. kimliği ile yakalanan şahsın çoğunluğu dolandırıcılık olmak üzere 16 ayrı suçtan aranan E.Y. olduğunu belirledi. Şahsın 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. 6 yıldır firarda olduğu belirlenen şahıs yılbaşı eğlencesi programlayarak gittiği Bodrum’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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