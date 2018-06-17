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17 Haziran 2018 14:17

Dönüş çilesi ışıkları iptal ettirdi

Ramazan Bayramı’nda milyonlarca tatilciyi ağırlayan Muğla’da, yaşanan dönüş çilesi nedeniyle trafik ışıkları iptal edildi.

Dönüş çilesi ışıkları iptal ettirdi

17 Haziran 2018 14:17


Muğla’da 3 günlük Ramazan Bayramı sona erecek olmasıyla birlikte sabah saatlerinde dönüş çilesi başladı. Milyonlarca tatilciyi ağırlayan Bodrum, Marmaris ve Fethiye’den yola çıkan tatilciler, yolların birleşmesinin ardından Muğla’nın merkez Menteşe ilçesine gelinceye kadar uzun kuyruklar oluşturdu. Öğle saatlerinde aniden başlayan yağmurla birlikte dönüş yolu çileye dönüştü.


Tatilcilerin dönüş güzergahı üzerine geniş güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, kazaların yaşanmaması ve yoğunluğun azaltılması amacıyla Ula ilçesi Kızılağaç Mahallesi ile Menteşe ilçesi arsındaki tüm trafik ışıklarını iptal etti.




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