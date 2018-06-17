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17 Haziran 2018 15:25

Dönüş yolunda 5 kilometrelik kuyruklar oluştu

Üç günlük Ramazan Bayramı tatili için araçlarıyla Muğla’ya gelen yerli turistin dönüş çilesi tatil beldelerinin çıkışlarında başladı.

Dönüş yolunda 5 kilometrelik kuyruklar oluştu

17 Haziran 2018 15:25

Muğla’nın Fethiye, Dalaman, Ortaca, Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde tatillerini geçiren tatilciler Gökova-Menteşe arasında yoğunluk nedeniyle zaman zaman 5 kilometreye ulaşan kuyruklar oluşturdu.


Üç günlük bayram tatilini Muğla’da geçirmek için araçlarıyla gelen tatilciler trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle Marmaris-Gökova kavşağı arasında 5 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluşurken, Ula’nın Kızılağaç Mahallesi ile Menteşe arasındaki trafik ışıklarında yaşanan yoğunluk sonrası ışıklar devre dışı bırakıldı.


Öğle saatlerinde başlayan yağmur sonrası Sakartepe rampasında seyir halindeki araçlar tırmanma şeridinde yolun kayganlaşması nedeniyle yavaş hareket zorunda kaldı. Marmaris-Gökova arasındaki karayolunda ise uzun kuyrukların oluşması sonrası sürücüler Gökova-Gökçe Mahallesi arasındaki 7 kilometrelik karayolunda trafik ışıklarının yanmasını bekledi.




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