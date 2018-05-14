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14 Mayıs 2018 17:07

Dört ülke Muğla ulaşımını inceledi

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) ve İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) kuruluşları tarafından organize edilen; “Uluslararası eğitim programı: SymbioCity (sürdürülebilir kentsel kalkınma) yaklaşımını kullanarak yerel demokrasi ve bütüncül kentsel kalkınmayı sağlamak” programının son ayağı ve kapanışı Muğla’da gerçekleştirildi.

Dört ülke Muğla ulaşımını inceledi

14 Mayıs 2018 17:07


Programa “Muğla İlinde sürdürülebilir ulaşım kapsamında; yaya, bisiklet ve toplu taşım türlerinin yaygınlaştırılması, özendirilmesi ve yurttaşların bu konuda bilinçlendirilerek özel araç kullanımının azaltılması” temelinde bir proje ile katılım sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’den 85 kurum arasında programa katılmaya hak kazanan 2 Belediyeden birisi oldu.


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından programda daha önce İsveç, Ukrayna, Makedonya ve Sırbistan da yapılan eğitim programlarında Muğla Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım politikaları ve hizmetlerinin de sunumu yapıldı. Programın son ayağı Muğla İlinde gerçekleştirildi.


Sürdürülebilir kentsel kalkınmanın öğeleri olan katılımcılık, eşitlik, hakçalık, dezavantajlı gruplar, çevresel sorunlar, çağdaş ulaşım politikaları, sürdürülebilir planlama uygulamaları gibi konular temelinde yapılan çalışmalar ile katılımcılar hem teorik anlamda bilgilendirildi, hem de başarılı uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu.


Program dahilinde, Türkiye’deki planlama süreci anlatılarak, Muğla özelinde Menteşe ve Akyaka yerleşimlerinin planlama tarihi ve mimari yapısı detaylı olarak yerinde incelendi.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile yapılan görüşmede katılımcılar, hem Muğla’nın konukseverliği hem de yapılan projelerin başarısından bahsetti. Daha önce Türkiye ve İsveç Belediyeler Birliği ile ortak yapılan çalışmalarda olduğunu ve çok verimli geçtiğinden bahseden Dr. Osman Gürün ise projenin ülkeler arasında bilgi paylaşımının bir başlangıcı olduğunu, tüm ülkelerde kentsel kalkınmanın sağlanmasının sadece o ülkeler için değil tüm dünya için önemli olduğunu vurgulayarak, hem ülkemizde hem dünyada barışçıl bir süreç ile kalkınmanın ve ülkeler arası işbirliğinin önemine değindi.




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