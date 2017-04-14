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14 Nisan 2017 13:30

Down sendromlu Melisa’nın avukatlık hayali gerçek oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan down sendromlu Melisa Kula, Fethiye Adliyesinde kurulan mahkemede cübbe giyerek avukatlık hayalini gerçekleştirdi.

Down sendromlu Melisa’nın avukatlık hayali gerçek oldu

14 Nisan 2017 13:30


Ömer Özyer Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından engellilerin meslek hayallerini gerçekleştirmek için hazırlanan "Hayaller Engel Tanımaz’ projesi, Fethiye Kaymakamlığı tarafından desteklendi. Projeye katılan 18 yaşındaki down sendrumlu Melisa Kula’nın avukatlık hayalini gerçekleştirmek için Fethiye Adliyesinde mahkeme kuruldu. Senaryo gereği cübbe giyerek Fethiye Asliye Hukuk Mahkemesi salonuna gelen Kula, hakim Cihan San tarafından yönetilen duruşmada avukatlık yaptı. Alacak verecek davasında müvekkilini savunan Kula, avukatlık hayalini kısa süre de olsa gerçekleştirdi. Kula duruşma sonunda hakim San ile fotoğraf çektirdi. Anne ve babasının ayrılığının ardından avukat olmayı istediğini söyleyen Kula, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.


Proje koordinatörü beden eğitimi öğretmeni Ufuk Ulusoy ise amaçlarının toplumda özel insanlara karşı farkındalık oluşturmak olduğunu kaydetti. Projenin öğrenciler tarafından hazırladığını vurgulayan Ulusoy, “Engelli öğrencilerin hayalleri tespit edildi. Onların hayalleri olan meslekleri öğrencilere yaşatmak istedik. Adliyede de avukat olmak isteyen öğrencimizin hayalini gerçekleştirmeye çalıştık” dedi.




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