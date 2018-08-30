Dr. Ferhat Yüksel 30 Ağustos’u 10 bin poster dağıtarak kutladı

Ülkenin değişik yerlerinde görev yapan Milaslı Dr. Ferhat Yüksel memleketinde 30 Ağustos Zafer Bayramını 10 bin adet Atatürk posteri dağıtarak kutladı. Dr. Ferhat Yüksel’in bu anlamlı kutlaması vatandaşlar tarafından hem ilgi gördü hem de beğeni topladı.

Türkiye’nin her geçen gün birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bugün daha iyi anlaşılması gerektiğini belirten Dr. Ferhat Yüksel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hemşerilerine gönderdiği mesajda “Kuzyaka Köyümde Turgut öğretmenim anlattı bana ilk Kocatepe’yi. Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı iken zafer yolunda yürüyerek, bir 30 Ağustos gecesini yaşadım Kocatepe’de. Mustafa Kemal’in yolunu yolumuzdur. Doğduğum ve yetiştiğim topraklara borcumu ödeme vaktim geldi ve uygarlıklara başkentlik yapmış Milas’ımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için yollardayız. Her zafer önce inanmakla kazanılmıştır. Biz Milas’ın potansiyeline ve zaferinin yakın olduğuna inanıyoruz” ifadelerine yer verip ilçesindeki vatandaşların ev iş yerlerine asmaları için 10 bin adet Atatürk portresi dağıttı.