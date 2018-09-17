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Dubai şeyhinin dev yatı limana sığmadı

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim’in süper lüks yatı “Radiant”, Bodrum limanına giremeyince karaada açıklarına demir attı.

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in süper lüks yatı “Radiant”, Bodrum limanına giremeyince karaada açıklarına demir attı. 286 milyon dolar değerindeki yat, Bodrum'da merak konusu oldu.


Dünyanın en pahalı yatlarından biri olan Cayman Adaları bayraklı “Radiant”, Bodrum'a geldi. Limana giremeyen yat Bodrum açıklarına demirledi. Yatın, dünyanın en zengin adamlarından biri Al-Futtaim Group'un sahibi olan milyarder şeyh Abdullah Al Futtaim'in olduğu öğrenildi. Üzerinde helikopter olan mega yatın fiyatı ise dudak uçuklattı. 286 milyon dolar değerinde olan mega yat Bodrum'da merak konusu oldu. 110 metre uzunluğundaki 4 katlı yatın üzerinde gün boyu yaşanan hareketlilik ise dikkatlerden kaçmadı.


Yatın üzerinde bulunan güvenlik sistemlerinin ise en üst düzeyde olduğu öğrenildi.



100 metre yakınına yat yanaşamıyor


Güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan ultra lüks yatın 100 metre yakınına başka yatlar yanaşamıyor. Yatın, yanına başka bir yatın yanaşması durumunda ise dalga yaparak alabora ediyor. Yatın bir başka özelliği ise acil durumlarda savaş uçaklarında bulunduğu gibi oturulan koltukları fırlatması. Korsan bir saldırıda turbo motorları ile 75 knot hızla gidebilen güvenlik botu da yatta hazır tutuluyor. Her türlü lüksü barındıran yattın içerisinde bulunan, restoranlar, barlar, eğlence merkezlerinin yanı sıra bir spor salonu ve birde hamam yer alıyor. Geminin güvertesinde jakuziler bulunurken, arka bölümünde ise su sporları yapabilecekleri su kaydırakları, kanolar, jetskiler ve dalış malzemeleri yer alıyor.

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