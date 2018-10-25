Dünya 3.'sü Süleyman Atlı memleketinde coşkuyla karşılandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Serbest Stil Güreş Şampiyonasında 57 kiloda bronz madalya kazanan Süleyman Atlı, memleketi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde coşku ile karşılandı. Atlı, ''Bu kez 1. olamadım ama Tokyo Olimpiyatlarında şampiyonluğu kazanıp İstiklal Marşımızı söyletip, Türk bayrağını dalgalandıracağım'' dedi.

2 kez Avrupa ve 1 kez de Dünya şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Süleyman Atlı, Serbest stil 57 kiloda Amerikalı Thomas Patrick Gilman'ı 5-4 yenerek bronz madalya kazanmıştı. Süleyman Atlı'yı ailesi ve çok sayıda seveni konvoy yaparak Seydikemer İlçesi'nde davul zurnalar ile karşıladı. Milli güreşçi Seydikemer Belediyesi önünde Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Kaynak, Mustafa Karakuş ve onlarca seveni tarafından davul zurnalarla karşılanırken, Başkan Yakup Otgöz Türkiye'ye 3.'lük kazandıran milli güreşçiye çiçek sundu. Milli güreşçinin annesi Zeliha Atlı ile babası Ziya Atlı'nın da bulunduğu karşılama töreninde Atlı'ya sevgi gösterilerinde bulunuldu. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün makam odasında bir süre dinlenen milli güreşçiye Başkan Otgöz, altın taktı.

''Hedefim Altın Kemerdi''

Süleyman Atlı, gazetecilere yaptığı açıklamada; ''Spora değer veren destek çıkan tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü ülkemizde spor olarak biraz gerideyiz. İnşallah sayın büyüklerimizin başkanlarımızın desteği ile ülkemizde ve bu yörede özellikle Fethiye'de Yörük evladı çok. Ben inanıyorum ki benim gibi birçok parlamamış veya sanayide çalışıyor olan veya sporu yapamayan birçok kardeşimiz var. İnşallah büyüklerimizin desteği ile Fethiye'mizi ülkemizi en iyi yerlere ulaştıracağımızı düşünüyorum. Aslında hedefim altın kemerdi. İnşallah bir sonraki dünya şampiyonasında ve Tokyo Olimpiyatlarında istediğim başarıyı elde edebilirim. Daha birçok önemli şampiyonalar oluyor. Avrupa şampiyonası gibi bunlarda eksiğimizi görüyoruz. Rakiplerimizi görüyoruz ve kendimizi tartıyoruz. İnşallah 2020 tokyo olimpiyatlarına kadar tecrübe edinip, ülkemi en iyi şekilde temsil edip Tokyo olimpiyatlarından altın madalya ile dönmek istiyorum'' dedi.

Yakup Otgöz: "Bizi Gururlandırdı"

Ankara ASKİ Sporcusu olan Süleyman Atlı'nın Dünya 3.'lüğü ile gurur duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Yakup Otgöz de, "Gerçekten bizi ve bölgemizi çok sevindirdi. Gururlandırdı. İnşallah ülkemiz için daha iyi madalyalarla geriye döner. Buraya gelmesinde ailesinin de çok büyük emeği var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu işler çalışmaktan geçiyor. Tüm hocalarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve başarılarının devamını diliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Oğlum ile gurur duyuyorum diyen baba Ziya Atlı ise şöyle konuştu: ''Daha önce de defalarca bizlere bu gururu yaşattı. Bizler de altın madalya bekliyorduk. Ancak gelecek şampiyonalarda o gururu da yaşatacaktır inancındayız'' dedi. Anne Zeliha Atlı ise ''Gururluyum. Bu kez olmadı ama altın madalyayı Tokyo'dan getireceğine inanıyoruz"