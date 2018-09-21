Dünya Alzheimer gününde 100 yaş evinde söyleşi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturulan Nilüfer Caner 100 Yaş evinde etkinlikler devam ediyor. Son olarak 21 Eylül “Dünya Alzheimer Günü” nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Nilüfer Caner 100 Yaş Evinde, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik “Sanat Çalışmalarının Önemi” ile “Alzheimer ve Sanat ” konularında söyleyişi yapıldı. 100 Yaş evinde gerçekleşen söyleşiye 60 yaş üzeri vatandaşlar ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü (PDR) Bölümü öğrencileri katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Nilüfer Caner 100 Yaş evi üyelerimize yönelik etkinliklerimiz devam ediyor. Son olarak 21 Eylül “Dünya Alzheimer Günü” nedeniyle üyelerimize yönelik Alzheimer ve Demans hastalığına farkındalık yaratması amacıyla yaklaşık 2 saat süren bir söyleyişi düzenledik. Gündelik hayatta yapılan sanat çalışmaları Alzheimer ve Demans hastalıklarını en aza indirgediği için bu faaliyetlerimizi sürekli yapmaya devam ediyoruz. Bu yaptığımız etkinlik ile üyelerimizin, üniversiteden katılan öğrencilerimizin fikirlerini alarak gelecek günlerde yapılması gerek sanat çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunduk.”