Dünya Bankası kredisi danışmanlık sözleşmesi yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere İller bankasından alınan ve onaylanan Dünya Bankası Kredisi'nin danışmanlık ihalesi imzalandı.

Dünya Bankası tarafından sadece krebilitesi yüksek Belediyelere verilen kredinin tamamı Muğla'nın ilçelerindeki altyapı için harcanacağı açıklandı. Muğla Büyükşehir belediye Başkanı Osman Gürün, MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen ve danışmanlık firması yetkililerinin katıldığı imza töreni sonrası firma MUSKİ tarafından gerçekleştirilecek alt yapı yatırımlarında projelendirme yapacak. Firma 50 ay boyunca mevcut projeleri düzenleyecek, inceleyecek ve gerekli revizyonları yapıp ihale dökümanlarını hazırlayarak işlerin ihalesi sonrası yapı denetimlerini yaparak Dünya Bankası ve idareye raporlama ve analizleri sunacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve danışmanlık hizmeti verecek firma yetkilileri arasında gerçekleştirilen imza sonrası MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün alınan kredinin yatırımlara hayata geçirilmesi için en önemli adımlardan birisini attığı açıklandı. 5 yıl geri ödemesiz 25 yıl vadeli Dünya Bankası tarafından temin edilen kredi ile Muğla'nın farklı ilçelerinde önemli alt yapı yatırımlarının yapılacak.

Dünya Bankasından alınan 67 milyon 450 bin Euro ve onaylanan 15 milyon 500 bin Euro ile yapılacak önemli yatırımlar arasında Bodrum Turgutreis Mahallesinin 1. Etap atık su arıtma tesisi ve derin deşarj yapılması, Bodrum ilçesinin kanalizasyon şebekesi hattı yapılması, mevcut atık su arıtma tesislerinin revizyonu, Marmaris'e yeni atık su arıtma tesisi yapılması, mevcut atık su arıtma tesisinin revizyonu ve derin deşarj yapılması, Fethiye Hisarönü-Ovacık Mahallesi kanalizasyon şebeke yapılması ve Hisarönü-Ovacık Mahallesinin atık su kolektör hattı yapılması gibi yatırımlar bulunuyor.