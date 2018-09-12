Dünya Ralli Şampiyonasında geri sayım başladı

13-16 Eylül tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. yarışı olan Türkiye Rallisi'nin hazırlıkları tamamlandı. Dünyada 155 televizyon kanalının canlı vereceği yarışların 800 milyon izleyici ile buluşması bekleniyor.

8 yıl aradan sona yeniden ülkemize dönen ve 2018 yılında Türkiye'de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olan organizasyon, 13 Eylül Perşembe günü saat 18.30'da Marmaris Netsel Marina önünde start seremonisi ile başlayacak. Pilotların imza ve fotoğraf seansının ardından saat 20.00'de Atatürk Meydanı'ndan başlayacak olan ‘Turkey Full Speed' seyirci özel etabında seyirciler Dünya Ralli Şampiyonası'nı takip eden teknoloji harikası otomobiller ve efsane pilotların muhteşem performanslarını yakından izleme şansı bulacak.

Rallinin ilk günü Ula bölgesinde

896 kilometre uzunluğundaki parkurda, toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçecek olan efsane pilotlar, 14 Eylül Cuma sabahı 07.00'de Marmaris Asparan'daki servis alanından güne başlayacak. Rallinin ilk gününde sırasıyla Çetibeli (38.10 km), Ula (21.90 km) ve Çiçekli (12.55 km) etaplarını ikişer kez geçerek 18.33'ten itibaren yine Asparan'da günü tamamlayacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası'nı takip eden ekipler de, rallinin sadece cuma günü koşulacak 145 km'lik özel etaptan oluşan bölümünü geçerek şampiyonaya puan taşıyacaklar.

Cumartesi günü rota Gökova Körfezi

15 Eylül Cumartesi sabahı 07.42'de bir kez daha Asparan'daki servis alanından güne başlayacak olan ekipler, bu kez Gökova Körfezi'ne yönelerek Yeşilbelde (36,00 km), Datça (10,70 km) ve İçmeler (20,40 km) etaplarını ikişer kez geçecekler ve rallinin ikinci gününü 17.46'dan itibaren yine Asparan'da kurulu servis parkta tamamlayacaklar.

Etaplar denizden de izlenebilecek

Denize sıfır koşulacak etaplarda Datça etabının yaklaşık 4 kilometrelik bölümü Sarıliman koyundan tekne ile takip edilebilecek. Yine aynı gün 08.35-10.00 ve 13.25-15.00 saatleri arasında koşulacak olan Yeşilbelde etabının yaklaşık 3 kilometrelik bölümü Malderesi Koyu tarafından, 2 kilometrelik bir başka bölümü de Bördübet Koyu tarafından da denizden izlenebilecek.

Avantaj etabı Servis Park'ta bitiyor

Rallinin son günü olan 16 Eylül Pazar, 09.25'te direksiyon başına geçecek olan ekipler, Marmaris (7,12 km), Ovacık (8,04 km), Gökçe (13,25 km) etaplarını geçtikten sonra Marmaris-2 adıyla geçilecek olan Power Stage (avantaj etabı) ile ralliyi noktalayacaklar. Bu etabın servis alanının girişinde bitiyor olması da Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ‘ilk'lerden birisi olacak. Rallinin finiş seremonisi ve ödül töreni de saat 14.28'den itibaren Asparan Servis Park'taki podyumda gerçekleştirilecek.

155 kanaldan 800 milyon kişiye ulaşacak

Dünya Ralli Şampiyonası yarışlarını her yıl bizzat organizasyona katılarak 5 milyona yakın seyirci takip ediyor ve yarışları yıl boyunca 155 televizyon kanalından 800 milyondan fazla kişi seyrediyor. Ülke tanıtımı ve turizmi açısından da büyük önem taşıyan Türkiye Rallisi, ülkemizin eşsiz güzelliklerini, kültürümüzün zenginliğini ve insanlarımızın misafirperverliğini dünyaya tanıtma ve diğer ülkelerle aramızdaki dostluk bağlarını güçlendirme imkanı da verecek.

Marmaris Rallisi'ni kazanana özel yat turu hediye

13-16 Eylül tarihleri arasında Muğla ve Marmaris bölgesinde gerçekleşecek olan 17 etaplık ralli için hazırlıklar tamamlanırken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), ralliyi kazanacak pilot için özel bir hediye açıkladı. 2018 Türkiye Rallisi'nin kazanan pilotu, rallideki galibiyet kupasının yanında özel bir yat turu kazanacak. Rallinin Türkiye'ye dönüşünü kutlamalar kapsamında, birinciye Bebe adlı 47 metrelik lüks yatta bir haftalık tatil sunulacak. Bu yat turunda kazanan pilota, ailesi ve arkadaşlarıyla parti düzenlenecek.

WRC 2 kategorisi, Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden özel ve yarı profesyonel takımlar arasında en popüler olanı. 15 ekibin mücadele edeceği kategoride Skoda Fabia R5 ile yarışan Jan Kopecky ve Pontus Tidemand şampiyonluk için çekişiyor ve ikilinin arasında sadece yedi puan fark bulunuyor. TURK YACHT ödülü için mücadele edecek diğer pilotlar arasında İngiltere'den Gus Greensmith ve Chris Ingram, Şili'den Pedro Heller, Portekiz'den Diego Salvi, Polonya'dan Kajetan Kajetanowicz ve Türkiye'den tecrübeli pilotlar, Murat Bostancı, Yağız Avcı, Burak Çukurova, Deniz Fahri, Erkan Güral ve Bora Manyera bulunuyor.

TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, “Bu özel ödül için TURK YACHT'a teşekkür ediyoruz. WRC 2 Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki en çekişmeli kategorilerden biri. Takımların ve sürücülerin Marmaris ve Muğla'da yer alan zorlu etapları seveceğine eminiz” dedi.