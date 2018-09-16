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Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecanlı anlar

Türkiye’de 10 yıl aradan sonra Muğla Marmaris’te gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası’nın son gününde pilotlar şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Türkiye'de 10 yıl aradan sonra Muğla Marmaris'te gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası'nın son gününde pilotlar şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı.


Son etapta yarışan araçlar parkurlarda tozu dumana kattı. Zaman zaman heyecanlı anların yaşandığı yarışlarda pilotlar oldukça zorlu buldukları Türkiye Rallisi'nde heyecan ile korkuyu aynı anda yaşadı.


Dünya Ralli Şampiyonasında şampiyon Estonyalı Ott Tanak, 2. Finlandiyalı Jari-Mattilatvala 3. ise YenizelandalıHayden Paddon oldu.


Şampiyonda 4.'lüğü Finlandiyalı Teemu Suninen 5.'liği Norveçli Andreas Mikkelsen aldı.

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