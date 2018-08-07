Dünya Ralli şampiyonasından bölgeye 100 milyon dolar katkı bekleniyor

13 yarıştan oluşan WRC’nin 10. ayağı olan ’RallyTurkey’ dünyaca ünlü pilotların zorlu mücadelelerine ev sahipliği yapacak. 50 bini aşkın turistin ağırlanacağı ralli için hazırlıklara başlandı.

Dünyanın en büyük organizasyonu olan WRC’ye yeniden dahil edilen Türkiye, otomobil sporlarına gönül veren yerli ve yabancı turistleri Marmaris’te ağırlamaya hazırlanıyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve dünyanın en hızlı pilotlarının ağırlanacağı organizasyon ile ilgili konuşan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, "Dünya Ralli Şampiyonasının Türkiye’nin essiz güzelliklerini, kültürümüzün zenginliğini ve insanlarımızın misafirperverliğini dünyaya tanıtma ve diğer ülkelerle aramızdaki dostluk bağlarını güçlendirme imkanı da vereceğine inanıyorum. Etkinlik kapsamında Marmaris şehir içi bir günlüğüne trafiğe kapatılacak ve seyircilere şehir içi etabıyla adeta bir görsel şölen sunulacak. Dünya Ralli Şampiyonası yarışlarını her yıl bizzat organizasyona katılarak 5 milyona yakın seyirci takip ediyor. Yarışları yıl boyunca 155 televizyon kanalından 700 milyondan fazla kişi seyrediyor. 2018 yılı içerisinde Türkiye’de gerçekleştirilecek bu en önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Ülke tanıtımı açısından oldukça önemli”

Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye otomobil sporlarına yeni bir ivme kazandıracağına ve diğer büyük organizasyonların önünün açılmasında da ülkeye yardımcı olacağına değinen Yazıcı, "Türkiye stratejik konumu ve içinde barındırdığı ekonomik potansiyeller sayesinde yeni pazarlara açılma noktasında çok önemli bir rol oynuyor. Dünya Ralli Şampiyonası seçmelerinde Yeni Zelanda, Hırvatistan, Japonya, Sili, Kenya ve Güney Afrika’yı geride bıraktık. Bu büyük organizasyonla birlikte Türkiye’nin her kulvarda sergilediği prestijli durusu ve mesajları tüm dünyaya ulaşacak. Ayrıca Dünya Ralli Şampiyonasına sadece bir spor organizasyonu gözüyle bakmamamız gerekiyor, organizasyon ülke tanıtımı ve turizmi acısından da büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Seyircilerin tüm özel etapları ücretsiz olarak izleyebileceği RallyTurkey’in seyirci noktaları ve bu noktalara ulaşım alternatifleri organizasyonun sitesinden duyuruluyor.