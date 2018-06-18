Dünyaca ünlü film devi Warner Bros Marmaris’i seçti

1,5 yıl önce Marmaris’e gelerek Belediye Başkanı Ali Acar’la görüşen şirketin Finlandiya Temsilcisi Janne Vakio, dün gerçekleştirilen basın toplantısında ilçenin proje için ideal bir yer olduğunu söyleyerek, Ağustos ayında çekimlere başlayacaklarını söyledi.

Marmaris Belediyesi’nin, turizmcilerin özlemini duyduğu Finli turist kitlelerini ilçeye tekrar çekebilmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini verdi. Warner Bros, Bayz Media ve BST Production ortak yapımı olacak ve Finlandiya’nın en büyük televizyon kanallarından biri olan Nelonen TV’de prime time olarak yayınlanacak ‘Bachelorette’ adlı program Marmaris’in ev sahipliğinde çekilecek. Projenin Marmaris kamuoyuna tanıtımı amacıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Marmaris Belediyesi adına Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, Warner Bros proje koordinatörü Janne Vakio, BST Production yapımcı yönetmeni Ümit Ertemiz, Bayz Media adına Baran Ayaz ve diğer Finlandiyalı yapım ekibi katıldı.

Toplantısında konuşan Projenin koordinatörü Warner Bros. Finlandiya temsilcisi Janne Vakio; “Warner Bros. olarak Marmaris’i seçtik çünkü doğal güzelliği, konumu, yeşille mavinin buluşması bizi çok etkiledi. 2 yıl önce incelemeler yapmıştım burada. Ve bu proje önüme geldiğinde doğru adresin Marmaris olduğuna anında karar verdim. Bu programı daha önce Güney Afrika’da 3 yıl üstüste çektik. Çok ilgi görmüştü. Ama şimdi burada yapacağımız iş Finlandiya’da çok daha fazla ilgi görecek diye düşünüyorum” dedi. Marmaris’te tekne turu gerçekleştirdiklerini de anlatan Vakio, “Marmaris’in denizi ve doğasına hayran kaldım. Bu program Finlandiya’da kaliteli izleyici kitlesine sahip, lüks tatil seven kişilere hitap ediyor.” şeklinde konuştu.

Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt ise programın Finlandiya’da yayınlanmasıyla yapılacak tanıtımın, 100 turizm fuarına katılımın da üstünde bir değere sahip olduğunu söyleyerek şöyle devam etti; “Marmaris tanıtımına, dolayısıyla turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığımız televizyon ve sinema dünyasının önemli projelerine her zaman destek vermeye çalışıyoruz. Ancak bu kez anlaşmaya vardığımız proje ulusal çapta bir faaliyet değil, uluslararası hem de Dünyanın en büyük film şirketlerinden biri olan Warner Bros. markasıyla önümüze geldi. Kamuoyunun bilmesi gereken şudur ki, tanıtım yalnızca fuarlarla olmuyor, işte bu tür programlar ülkemizin ve bölgemizin de adını Dünya’ya en etkili duyuran programlar. Hele ki arkasında Warner Bros markası varsa, inanıyoruz Marmaris önce Finlandiya’da, sonra İskandinav ülkelerinde büyük bir çıkış yakalayacak.”

Warner Bros iki gün Marmaris ve çevresini gezdi

Warner Bros kısaca hatırlatmak gerekirse, Amerikan (Hollywood) filmleriyle bilinen bir sinema ve film devi. Ancak diğer yüzü pek bilinmeyen bir marka. Warner Bros televizyon ve eğlence sektörüne de Dünya çapında çok önemli prodüksiyonlar hazırlıyor. Bu anlamda Finlandiya’daki Warner Bros ofisi de gerçekten çok aktif çalışan ve yıllardır Finlandiya’nın en önemli televizyon, magazin programlarını üreten bir firma niteliğinde. Ve biz bu firmanın aramızda bulunan yetkilileriyle 2 gündür Marmaris ve çevresinde Bachelorette isimli programın nerelerde yapılabileceğini, mekanların neresi olabileceğini, senaryonun, hikayenin ne olabileceğini görüştük, inceledik. Türkiye’de birçok tanıtım filminin yönetmenliğini ve prodüksiyonunu yapan Ümit Ertemiz projenin içinde yer alan önemli bir isim. Proje dünyada format bir program olan ‘’Bachelorette’’ isimli proje. Ağustos ayında Marmaris’te çekimleri yapılacak ve Ekim ayında Finlandiya’nın en büyük eğlence kanalı Nelonen TV’de yayına girecek. Programın televizyonda 10 hafta sürmesi bekleniyor.

Programın patent sahibi ve yapımcısı Warner Bros yapımda bir Türk Firması ile birlikte çalışmayı tercih etti. Çekimleri gerçekleştirecek BST Production’ın sahibi Ümit Ertemiz de bölgeyi çok iyi bildiklerini söyleyerek, çekimlerde turistik değerleri ön plana çıkartacaklarını vurguladı. Ertemiz “Bu formatın en sevindirici tarafı çok ciddi bir şekilde bölgeyi de içerisine alan yemesinden, içmesinden, koylarından, denizi her şeyi kapsayan ve bir yabancı izleyiciyi içine çekebilecek kadar, ‘evet biz önümüzde ki yıl tatile Marmaris’e gidelim’ dedirtecek kadar heyecan verici ve akıcı bir proje. Marmaris’in kültürel zenginlikleri ön plana çıkarılacak. Dolayısıyla biz de ülkemize bu kadar değer arz eden projelere katkı koyuyor olmaktan son derece mutluyuz.” dedi.

Daha önce çeşitli ülkelerde yayınlanmış ve çok başarılı olmuş ‘Bachelorette’ adlı programda kendine uygun damat adayını arayan gelin adayımız 4 hafta boyunca Marmaris’in en güzel mekânlarında, koylarında, yatlarda, lüks araçlarda, daha birçok ortamda adaylarla buluşacak. Her bölümde birebir buluşmalar ile Finlandiya’da elemelerden geçerek finale kalan damat adayları, gelin adayının gönlünü kazanmak için çabalayacak. Lüks bir malikânede 21 gün geçirecek olan erkekler ile aynı süreyi onlardan ayrı olarak lüks bir otelin süitinde geçirecek Finlandiyalı güzelin hangi şanslı erkeği seçeceği finalde belli olacak.

Ekim’de ise diğer program ‘Queens of Jungle’ın çekimleri başlayacak. Kendi ülkelerinde daha önce reality programlarında yarışmış ve ünlü olmuş 10 kadın ve 2 erkek yarışmacı, 2 takım halinde, yaşadıkları lüks hayattan 20 gün boyunca uzak bir şekilde Marmaris’in doğasının, denizinin ve koylarının ortasında yaşayacak. Yapılacak yarışmalarda başarılı olanlar 1’er günlüğüne lüks yaşamına dönebilecek.

Finlandiya ekranlarının fenomen programlarından olan, milyonlarca izleyicisi bulunan ‘Bachelorette’ ve ‘Queens of Jungle’ 10’ar hafta yayınlanacak. Dolayısıyla milyonlarca Finlandiyalı Marmaris’in eşsiz güzelliklerini ekrandan da olsa tanıma, keşfetme fırsatı olacak. Büyük bütçelere sahip programları çekmek için Finlandiya ve İstanbul’dan 50’yi aşkın kişiden oluşan yapım ekibi de Marmaris’e gelecek. Profesyonel tanıtım şirketlerinin yurtdışında yüz binlerce dolara yürüteceği reklam ve tanıtım fırsatı Marmarisli turizmcilerin ayağına gelecek.