Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 00:17

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Bodrum’da

Stalker’ın başrol oyuncuları Dylan McDermott ve Maggie Q tatil için Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Bodrum’da

01 Temmuz 2018 00:17

Bodrum’a hayran kalan ünlü Hollywood yıldızları Etrim köyünü ziyaret edip Türk halısı ve İpek halı satın aldı.


Golden Globe ödüllü ünlü Amerikalı aktör ve nişanlısı ünlü model Maggie Q tatil için Bodrum’a geldi. Dünyaca ünlü filmlerde başrol oynayan McDermott ve Maggie Q Etrim köyünü ziyaret etti. Sabah köy kahvaltısı yapan ikili daha sonra Etrim köyünü gezdi. Türk kültürüne hayran kalan Hollywood yıldızları İpek halı ve Türk halısı satın aldı. Maggie Q’nun halı tezgahının başına geçerek halı dokuduğu da öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç