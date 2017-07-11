Dünyaca ünlü İztuzu Sahilinde biyoçeşitlilik sergisi

Sergi yerli ve yabancı tatilcilerin beğenisini topladı.

İztuzu Sahilinde açılan sergide, bölgedeki endemik türlerin fotoğrafları ve MSKÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Varol ile Dr. Kenan Akbaş, Hediye Aktaş Aytepe ve Yeliz Değerli’nin bitki biyoçeşitliliği üzerine yaptığı çalışmalar yer aldı.

Türkiye’nin bitki çeşitliliği açısından çok zengin olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Varol, İztuzu bölgesinde var olan bitki çeşitliliğinin ne durumda olduğunu resmetmek istediklerini kaydetti.

Bölgenin doğal bitki örtüsünün tamamını ortaya çıkartmak için 15 aydır çalışmalar yaptıklarını aktaran Varol, “bu bölge tespit ettiğimiz bitki çeşitliliğinin ne derece doğru olduğunu anlayabilmek için şu kıyası yapmamız lazım. Ülkemiz 780 bin kilometre karelik alana sahip, bu alan içerisinde toplam 12 bin takson var. İztuzu Sahili ise 4 buçuk kilometre uzunluğa sahip, burada şuana kadar 231 tane bitki taksonu tespit ettik. Bu küçük alandaki bitki zenginliğinin ne kadar büyük boyutta olduğunun güzel bir örneğidir” diye konuştu.

- Amaç bitki zenginliğini korumak

Amaçlarının bölgedeki bitki zenginliğinin korunması için farkındalık yaratmak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Varol, “buraya gelen yerli ve yabancı misafirlerin deniz turizminden yararlanırken, aynı zamanda bu bölgede ki bitki biyoçeşitliliğinin farkına varması, bitki türlerini ne için korumaları gerektiğini anlamalarını sağlamak için bu projeyi geliştirdik” dedi.

Varol, İztuzu Sahilinde kum zambakları için yeni yaşam alanları oluşturmak adına proje geliştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Serginin açılışına, MSKÜ Rektörü Mansur Harmandar, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur katıldı.