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02 Temmuz 2018 16:11

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay Bodrum’da konser verdi

Devlet Sanatçısı ve Dünyaca ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, Bodrum’da konser verdi.

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay Bodrum’da konser verdi

02 Temmuz 2018 16:11

Konserden elde edilen gelir Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’ne bağışlandı.


Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde gerçekleştirilen konserde Gülsin Onay alkışlar arasında sahneye çıktı. Gecede, Bach, Cesar Franck, Adnan Saygun ve Chopin’nin eserlerine yer veren sanatçı, performansı ile büyüledi.


Konser öncesi basın mensuplarına bir açıklama yapan Onay, “Bugün burada çok değerli dinleyicilerle Gümüşlük Festivali yararına bir konser veriyorum. Bu seneki festivalimizin gerçekleşebilmesi için pek çok yardımsever bizimle bu akşam burada. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’ne katkı sağlanması için sık sık duyuru yapıyoruz. Festival dostu olarak katkıda bulunan sanatseverler oluyor. Bugüne kadar 100 TL’den 10 bin TL’ye kadar bağış yapanlar oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Devamını da diliyoruz.”


Konser, yaklaşık 2 saat sürdü.




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