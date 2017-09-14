Dünyada ilk olan Uluslararası Zurnazen Festivaline yoğun ilgi

Uluslararası Zurnazen Festivalinin ikinci günü Muğlalıları coşturdu.

3.Uluslararası Zurnazen Festivali’nin ikinci günü Menteşe ilçesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Prof.Dr.Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu’nda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde Çin İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Prof.Dr. Şadan Gökovalı, CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi. Bu yıl festivale 11 yurt içinde 7 yurt dışından sanatçı katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Muğla’nın farklı etkinlik ve faaliyetlerle kültür kenti olduğunu, Menteşe’de kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası anlamda 3.sünü düzenlediği Zurna Festivali’nin vatandaşlarımızı bir araya getirmesi, yöresel değerlerimizi ön plana çıkarması açısından önemli olduğunu söyleyen Başkan Gümüş Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e Zurna Festivali için teşekkür etti.

“Birlik, beraberlik ve Barış için Muğlamızda Aynı Sahnedeyiz”

3.Uluslararası Zurnazen Festivali’nin Fransa’dan Çin’e, Edirne’den Kars’a 6 farklı ülke, 9 farklı şehirden sanatçıları, melodileri, kültürleri bir araya getirdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Zurna Festivali’nin Türkiye’de ve dünyada tek olduğunu belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Zurna enstrümanı dünyanın farklı ülkelerinde bu çalgıya gönül verenlerle bugünlere kadar gelmiş bir değerimiz. Bizler düğünlerimizde, özel günlerimizde mutlaka Zurna ile eğlenir, bir araya geliriz. Fransa’dan Çin’e, Makedonya’dan Azerbaycan’a kadar birçok yöresel sanatçımız farklı melodilerle bu enstrümana hayat veriyor. Dünya’da ilk olan Zurna Festivali ile amacımız kültürel değerlerimize sahip çıkmak, ihtiyacımız olan birlik, beraberlik ve barış için aynı sahnede buluşmak, birlikte aynı melodilerle, aynı enstrümanlarla kol kola girebilmek. Aramızda Fransa’dan baba-kız zurna ve gaydası ile Çin’den akademisyen-sanatçı zurnası ile Milas’ımızdan üç nesil baba, oğul, torun zurnası davulu ile aynı sahnede sizler için çalacak. Bütün sanatçılarımıza emekleri ve nefesleri için teşekkür ediyor, sevginin, hoşgörünün, özgürlüklerin kenti Muğlamızdan herkese selamlarımı iletiyorum.” dedi.

Başkanlar Zeybek Oynadı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Prof.Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda 3.Uluslararası Zurna Festivali’ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar farklı melodiler ve sanatçılarla unutulmaz bir gece geçirdi. Konser sonunda bütün sanatçılar sahneye gelerek Kerimoğlu Zeybeğini çaldılar. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş sahneye gelerek zeybek oynadı. Daha sonra bütün sanatçılara Prof.Dr. Şadan Gökovalı, CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından plaket taktim edildi.