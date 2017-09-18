Olağan Kongresinin Muğla’da yapılacağı açıklandı.

Ortaca’da bir otelde, Hindistan turizm pazarının yüzde 80’inde söz sahibi olan ve 22 milyon Hint vatandaşının yurt dışına seyahat etmesini sağlayan 650 acentenin bağlı olduğu TAFI yetkilileri ile toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, Türk Hindistan Turizm Konseyi (TITC) Başkanı Emin Çakmak, Güney Ege Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, TAFI Başkanı Praveen Chugh katıldı.

Toplantının ardından Muğla Valisi Esengül Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, TAFİ yetkililerinin 27-29 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan kongrelerini Türkiye’de gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Vali Civelek, “Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde, Türk-Hindistan turizm konseyi ve Dalaman, Ortaca, Köyceğiz turizm birliği işbirliğinde, Valiliğimiz ile Ticaret ve Sanayi Odamızın destek ve katkılarıyla geçen seneden bu yana Hindistan pazarı için yoğun çalışma yapılıyor. Hindistan’da, ilimizi tanıtan çok başarılı etkinlikler gerçekleştirildi. Değerli çalışmalar sonucunda, Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu, 650 aktif üyesi ile 11’inci olağan genel kurulunu ilimizde yapma kararı aldı. Bu kongre bizleri çok heyecanlandırıyor, önemsiyoruz. Hint dostlarımızı ülkemize bekliyoruz. Organizasyonun ülkemiz ve Hindistan arasında ki işbirliğini geliştireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yapılacak kongrenin, Hindistan pazarında yapılan çalışmaların somut sonucunu ortaya koyacağını söyledi.

Türk turizmi açısında yeni pazar arayışlarının yoğunlaştığını belirten Gürün, “Sürdürülebilir bir turizm için ve tercih ettikleri aylar nedeni ile Muğla bu pazardan ölü mevsim denilebilecek aylarda da yararlanma imkanı yakalayacak. Tüm paydaşlar büyük bir işbirliği içerisinde bu pazara giriyoruz. Bunun ardından Çin ve Afrika pazarları içinde çalışma yapmakta fayda var. Çeşitliliği yakalayan ve tüm kesimlere hitap eden bir turizm destinasyonu yaratmak ilimiz ve ülkemiz için yararlı olacaktır” diye konuştu.

Hindistan pazarı için uzun süredir çalışma yürüttüklerini hatırlatan DOKTOB Başkanı Yücel Okutur; “Hindistan turizm acentelerini ülkemize davet ettik. Ülkemizi tanıdılar, bölgemizin mükemmelliklerini gördüler. Bu konuda devlet kademesinde de arkamızda bir desteğin olduğunu gördük. Muğla’da sayın Valimiz ve Belediye başkanlarımızın desteğiyle Hindistan ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam ettik. Hindistanlı misafirlerimiz ile turizm sezonunu 10 aya çıkarabileceğiz. TAFI’nin işbirliğinde çok önemli bir turizm pazarının hayata geçeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

- TAFI Başkanı Chugh; “Türkiye’nin çok büyük talep göreceğini düşünüyoruz”

TAFI Başkanı Praveen Chugh, Türkiye’de bulunmaktan çok büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti; “Ekim ayında bölgenize gelmek için heyecan içindeyiz. İnsanlar seyahat ediyor ve endüstri sürekli büyüyor. Biz turizmde hızı yakalamış bir ülkeyiz. İç ve dış hareketliliğimiz her yıl ikiye katlanarak büyüyor. 30 Milyon seyahat eden insanımız var. Seyahat pazarımız hızla büyüyor. Bütün dünya ülkeleri bu pastadan pay almak için yarışıyor. Bu bölgenin Hindistan pazarının isteklerini karşılayabileceğine inanıyoruz. Kongremizin ardından bu bölgenin çok büyük talep göreceğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın burada Türk misafirperverliği ile en iyi şekilde ağırlanacağından eminiz. Organizasyon, Türkiye ve Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilere de çok ciddi ivme kazandıracaktır.”

TITC Başkanı Emin Çakmak ise Muğla’nın öncülüğünde gerçekleştirilen Hindistan çalışması ile Türk turizminin ivme kazanacağını dile getirerek, turizmin 12 aya yayılması için Hint pazarının çok önemli olduğunu vurguladı.