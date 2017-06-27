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27 Haziran 2017 19:04

‘Dünyanın en yakışıklı mahkumu’ Jeremy Meeks Türk baklavasına hayran kaldı

Dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen Jeremy Meeks Bodrum’a geldi.

‘Dünyanın en yakışıklı mahkumu’ Jeremy Meeks Türk baklavasına hayran kaldı

27 Haziran 2017 19:04

Özel bir programa katılacak olan Meeks Türkiye’de en çok baklavayı beğendiğini açıkladı.


Sabıka fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra hayatı değişerek Amerika’da büyük ün kazanan Jeremy Meeks, özel bir partide DJ’lik yapmak için Bodrum’a geldi. Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkisindeki bir otele yerleşen Meeks iş için geldiği Bodrum’a hayran kaldı. Ünlü isim Türk hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



“Türkiye’de büyük projelerim var”


Beach parti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meeks, Türk baklavasına bayıldığını ifade ederek, "Bodrum ve Türkiye ye ilk kez geldim. Burada çok büyük projelerim olacak. Özellikle reklam projelerimiz olacak. Ağustos sonunda tekrar geleceğim. Türk yemekleri çok güzel ama Türk baklavası harika tadına bayıldım. Bir fotoğrafla hayatım değişti ve bu yüzden çok şanslıyım. Türk kızları çok güzel Türklerindir burada kaldığım sürede tanıma fırsatı buldum ve bulacağım" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin yarın Bodrum’dan ayrılacağı ve kısa bir süre sonra tatil ve yeni projeler için yeniden Türkiye’ye geleceği öğrenildi.




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