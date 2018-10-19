Düştüğü Yerden 12 Saate Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde yaklaşık 10 metreden kayalıklara düşen kişi kurtarma ekipleri tarafından 12 saatte güçlükle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tatil için Ölüdeniz'e gelen Kadir Yıldız (28) ile arkadaşı Davut Çamlı (34) karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi'ne Faralya Mahallesi Hisar mevkindeki patika yoldan dün sabah saatlerinde yürüyüşe çıktı. Patikadan yürüyüşe başlayan ikili yolu şaşırıp, başka patika yola girince Yıldız dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre aşağıya yuvarlandı. Arkadaşının düştüğünü gören Çamlı ise kayanın üstünde mahsur kaldı. Çamlı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, arazinin sarp ve kayalıktan olması nedeniyle bölgeye Jandarma, AFAD ve AKUT Fethiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Afad ve Akut ekipleri önce kayanın başında mahsur kalan Çamlı'yı kurtardıktan sonra Yıldız'a ulaştı. İple kurtarma istasyonu kurarak Yılmaz'ı bir süre düştüğü yerden yukarıya taşıyan ekipler hava tabiat şartları nedeniyle sistemi değiştirdi. Kararın değiştiren ekipler yaralı Yıldız'ı aşağıdaki Kelebekler Vadisi taşınmaya başladı. Havanın kararmasıyla ilerlemekte güçlük çeken kurtarma ekipleri, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'nda askeri helikopter talebinde bulundu.

12 Saatte Kurtarıldı

Bölgeye gelen helikopter havanın karması ve vadiye inememesi üzerine geri döndü. Kurtarma ekipleri karanlıkta güçlükle ilerleyerek Yıldız'ı yaklaşık 12 saat süren operasyonla kurtardı. Kelebekler Vadisi sahilinde bekleyen Fethiye Sahil Güvenlik 65 bot komutanlığına ait bota alınan Yıldız, Kumburnu plajında bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesinde kaldırılıp tedavi altına alınan Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.