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11 Mayıs 2018 12:37

Ece Mumay, Ortaca Festivali’nde sahne aldı

Ortaca Belediyesince tuhafiye pazar yerinde düzenlenen festivalin 5’inci gününde Ece Mumay sahne aldı.

Ece Mumay, Ortaca Festivali’nde sahne aldı

11 Mayıs 2018 12:37


Youtube kanalına koyduğu videolarla milyonlarca kez dinlenen ardından profesyonel müzik dünyasına adım atan Ece Mumay, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını seslendirdi.


Ortaca yaşayan vatandaşların ve çevre ilçelerden gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Ortaca Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Kuş, Ece Mumay’a plaket takdim etti.


Festivalde, Ece Mumay konserinden önce sahne alan Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmenliği Konseri de izleyicilerini beğenisini topladı.


Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Fetivali, Grup Zirve Anadolu Rock Konseri ile devam edecek.




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