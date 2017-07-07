Efsane Kızkumu alt yapı yetersizliği yüzünden kirleniyor

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris İlçesi’ne 30 kilometre uzaklıktaki efsane Kızkumu plajına kurulan seyyar tuvaletler, yüksek turizm sezonunda kapasitesinin üstünde kullanılınca lağım suları taşarak denize akmaya başladı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ünlü plaja kurulan seyyar tuvaletlerin kirliliği ziyaretçileri isyan ettirdi. Yeşil ile mavinin kucaklaştığı eşsiz güzelliklere sahip Orhaniye Koyu, efsanevi Kızkumu Plajı nedeniyle Marmaris’e gelen tatilci ve turistlerin ilgi duyduğu mekanların başında geliyor. Koyda deniz içinde bulunan ve kırmızı kumlardan oluşan 550 metre uzunlukta, 3 metre genişlikteki yol, ziyaretçilere suyun üzerinde yürüyormuş hissi veriyor. Turistler o anları cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirirken karada ise yeni yapılan seyyar tuvaletler aşırı kullanımdan rezil bir hale dönüştü. Günde 6 kez temizlik yapıldığını belirten turizmci Necdet Demiray “İnsanları duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Ziyaretçi sayısının çokluğu ve koydaki tekne trafiğinin artması nedeniyle yok olmaya yüz tuttuğuna inanan çevreciler uzun yıllardan bu yana kumu koruma girişimlerinde bulundu. Çok sayıda insanın aynı anda kumda yürümesi nedeniyle kumun giderek yayıldığı ve derinliğin arttığı ortaya çıkınca devletin yetkili kurumları buraya turnike sistemi yaparak bir seferde 50 kişiden fazla insan almamayı bile kararlaştırdı fakat bu düşünce bir türlü gerçekleşemedi. Son olarak da kumsaldaki ruhsatsız işletme yıkılınca bölgede tuvalet sıkıntısı yaşanmaya başladı. Orhaniyelilerin baskısı sonunda bu sene sezon öncesinde plaj kenarına Marmaris Belediyesi tarafından seyyar ikişer tane tuvalet, duş ve soyunma kabini konuldu. Ama tuvaletlere pislikten girilmiyor.

Tuvaletler kötü durumda

Çevre ve tuvalet temizliğini sırayla kendilerinin yaptığını belirten turizmci Necdet Demiray, “Buraya ortalama günde 3 bin kişi geliyor. Tabii ki gelsinler, turizm adına çok güzel. Burada sadece iki tuvalet var. Bu konuda burada tezgah açan arkadaşlar ile Orhaniyeli bayanların emeği çok büyük. Büyük özveriyle sabah 07.30’dan itibaren periyodik olarak belli aralıklarla tuvaletler 5-6 kez temizleniyor. Günde 3 bin kişiye 2 tuvalet. Elbette çaba bir yere kadar. Orhaniyeliler olarak Kızkumu Çevre ve Turizm Derneği’ni kurduk. Bunu iktisadi işletme haline getirerek buradaki düzenlemeye talip olduk. Gerekli izinler alındı. Çok kısa zaman içinde bu tuvaletlerin sayıları daha da arttırılarak birer tane de görevli konularak işi çözümleyeceğiz. 2 tuvalet için 22 tonluk depo konuldu. Üç en fazla dört günde doluyor. Orhaniye halkı bunu cebinden her seferine 90 lira para ödeyerek arazözle çektiriyor. Şu ana kadar depo 7 kez boşaltıldı. Burayı kullananların biraz daha itinalı davranmasını istiyoruz. Burası hepimizin” diye konuştu.