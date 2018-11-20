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Ege Denizi'nde can pazarı (2)

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy Adası’na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan mültecilerin bulunduğu tekne battı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan mültecilerin bulunduğu tekne battı. Batan teknede bulunan 10 mülteci kurtarılırken, 1 mülteci ise boğularak hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren mültecinin cesedi incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Aspat sahilinden İstanköy Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 mültecinin teknesi alabora oldu. Denizde yaşam mücadelesi vermeye başlayan mültecilerin sesini duyan bir ticari gemi çalışanları durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri Mültecileri deniz üstünde çırpınırken buldu. Sahil güvenlik botuna alınan mülteciler Turgutreis Limanı'na getirildi. Denizde arama çalışması başlatan sahil güvenlik ekipleri, 1 mültecinin de cesedine ulaştı. Aralarında kadınların da bulunduğu mültecilerin 4'ünün Suriyeli, 4'ünün Filistinli ve 2 mültecinin ise Mısırlı olduğu öğrenildi.


2 mültecinin Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavileri sürerken, kimliği belirlenemeyen erkek cesedi ise Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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