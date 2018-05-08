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08 Mayıs 2018 14:21

Ege ve Akdeniz’de 407 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmek isteyen Suriye uyruklu 14 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ege ve Akdeniz’de 407 kaçak göçmen yakalandı

08 Mayıs 2018 14:21

Ege ve Akdeniz’de son 24 saatte yapılan operasyonda 407 kaçak göçmenin yakalandığı öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Akyarlar Görecek Adası önünden lastik bot ile denize açılan Suriye uyruklu 14 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı. 3’ü kadın, 2’si çocuk toplam 14 kişiyi yakalayan ekipler kaçakları Sahil Güvenlik botuna alarak Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.


Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından, son 24 saat içerisinde, Balıkesir, İzmir, Muğla, Antalya ve Mersin illerinde gerçekleşen 8 olayda toplam 407 düzensiz göçmen yakalandığı öğrenildi.




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