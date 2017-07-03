Ege’de saldırıya uğrayan Türk gemisi yoluna devam ediyor

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel’in yaptığı açıklamaya göre, İskenderun’dan yüklediği yük ile İzmit Körfezi’ne doğru seyreden 4300 DWT taşıma kapasitesine sahip ACT isimli Türk bayraklı kuru yük gemisine, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Rodos Adası açıklarında ateş açıldı. Geminin güvertesine 36 mermi isabet etti. Gemi kaptanının Türk Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemesi üzerine Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot bölgeye hareket etti. Türk sularında seyreden kuru yük gemisinin Sahil Güvenlik botu eşliğinde rotasından sapmadan yoluna devam ettiği bildirildi.