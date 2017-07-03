Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 18:21

Ege’de saldırıya uğrayan Türk gemisi yoluna devam ediyor

Yunanista’nın Rodos Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botunun saldırısına uğrayan ACT isimli kuru yük gemisi, saldırı sonrası Türk Sahil Güvenlik botu eşliğinde yoluna devam ediyor.

Ege’de saldırıya uğrayan Türk gemisi yoluna devam ediyor

03 Temmuz 2017 18:21


Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel’in yaptığı açıklamaya göre, İskenderun’dan yüklediği yük ile İzmit Körfezi’ne doğru seyreden 4300 DWT taşıma kapasitesine sahip ACT isimli Türk bayraklı kuru yük gemisine, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Rodos Adası açıklarında ateş açıldı. Geminin güvertesine 36 mermi isabet etti. Gemi kaptanının Türk Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemesi üzerine Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot bölgeye hareket etti. Türk sularında seyreden kuru yük gemisinin Sahil Güvenlik botu eşliğinde rotasından sapmadan yoluna devam ettiği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!